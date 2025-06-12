Обмен пленных: Украина вернула домой новую группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов (ФОТО)

11 июня Украина и Россия провели новый обмен военнопленных. Домой вернули новую группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, домой вернулись воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники.

Количество возвращенных военнослужащих не раскрывается.

Все нуждаются в лечении, и, как убеждает президент, им обязательно будет оказана необходимая помощь.

"Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждый были дома, в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Часть освобожденных ныне украинских воинов считали пропавшими без вести, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Вообще домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Среди освобожденных сегодня находились в плену более трех лет защитники Мариуполя. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Напомним, обмен прошел в рамках последних договоренностей делегаций Украины и России в Стамбуле. Перед этим также прошли два этапа обмена военнопленных.

9 июня в Украинувернули группу пленных защитников в возрасте до 25 лет. На следующий день — группу тяжелораненых и больных украинских военных .