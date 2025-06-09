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Начался обмен пленными с РФ: домой вернулись военные
9 июня начался обмен между Украиной и Россией, о котором было договорено во время встречи в Стамбуле. Он продлится в несколько этапов в ближайшие дни. Сегодня домой возвращается первая группа уволенных военнослужащих.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, среди категорий возвращенных сейчас ранены и тяжелоранены, а также младше 25 лет.
Их численность президент не называет.
"Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными наговорили, что освободить удалось военных Военно-морских Сил, Сухопутных войск, Сил Территориальной обороны, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Все военные являются рядовыми и сержантами. Некоторые из них провели в плену более трех лет.
"Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в том числе до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников", — уточнили в ведомстве.
Обмен пленными "1000 на 1000"
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Обмен проходил в три этапа 23, 24 и 25 мая 2025 года. В рамках первой части обмена, 23 мая, удалось вернуть домой 390 человек.
24 мая состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и Россией, о котором было договорено во время встречи в Стамбуле. Домой вернулись 307 военных .
25 мая состоялся заключительный этап крупного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента возвращено на родную землю 303 украинских воина.