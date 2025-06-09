Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,07

EUR

47,27

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,42

41,35

EUR

47,65

47,45

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові

Розпочався обмін військовополоненими з РФ, який триватиме в декілька етапів
Розпочався обмін військовополоненими з РФ, який триватиме в декілька етапів / Офіс президента

9 червня розпочався обмін між Україною та Росією, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Він триватиме в декілька етапів найближчими днями. Сьогодні додому повертається перша група звільнених військовослужбовців.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Як пише Delo.ua,  про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словвами,  серед категорій тих, кого повертнули зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. 

Їхню чисельність президент не називає.

"Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими роповіли, що визволити вдалося військових Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил Територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі військові є рядовими та сержантами. Деякі з них провели у полоні понад 3 роки.

"Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців", - уточнили у відомстві. 

Фото 2 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 3 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 4 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 5 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 6 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 7 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 8 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 9 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 10 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 11 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові
Фото 12 — Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Обмін відбувався у три етапи 23, 24 та 25 травня 2025 року. В рамках першої частини обміну, 23 травня, вдалося повернути додому 390 людей.

24 травні відбувся другий етап обміну полоненими між Україною то Росією, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Додому повернулися 307 військових.

 25 травня відбувся заключний етап великого обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента повернуто на рідну землю 303 українських воїна.

Автор:
Світлана Манько