Розпочався обмін полоненими з РФ: додому повернулися військові

9 червня розпочався обмін між Україною та Росією, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Він триватиме в декілька етапів найближчими днями. Сьогодні додому повертається перша група звільнених військовослужбовців.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словвами, серед категорій тих, кого повертнули зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Їхню чисельність президент не називає.

"Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими роповіли, що визволити вдалося військових Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил Територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі військові є рядовими та сержантами. Деякі з них провели у полоні понад 3 роки.

"Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців", - уточнили у відомстві.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Обмін відбувався у три етапи 23, 24 та 25 травня 2025 року. В рамках першої частини обміну, 23 травня, вдалося повернути додому 390 людей.

24 травні відбувся другий етап обміну полоненими між Україною то Росією, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Додому повернулися 307 військових.

25 травня відбувся заключний етап великого обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента повернуто на рідну землю 303 українських воїна.