Новий обмін полоненими з Росією може відбутися цими вихідними – Зеленський

Росія заявила про намір передати 500 українських військовополонених цими вихідними, але Україна поки не отримала списків.

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Як пише Delo.ua, посилаючись на інформацію "Укрінформ", про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші групи провели консультації щодо обміну, про які ми домовились. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати, в суботу та неділю, 500 людей - 500 наших військових з цієї тисячі плюс, про яку ми домовились, то ми будемо готові до обміну відповідної кількості", - повідомив він.

Президент розповів, що, на відміну від минулих перемовин у Стамбулі, цього разу була досягнута домовленість із російською стороною про завчасне надання списків тих, кого обмінюватимуть.

Глава держави зазначив, що це дуже важливо для України, проте списки досі не отримано, і російська сторона знаходить цьому різні причини. Зеленський наголосив, що українська сторона наполягатиме на отриманні цих списків для обміну.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Обмін відбувався у три етапи 23, 24 та 25 травня 2025 року. В рамках першої частини обміну, 23 травня, вдалося повернути додому 390 людей.

24 травні відбувся другий етап обміну полоненими між Україною то Росією, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Додому повернулися 307 військових.

25 травня відбувся заключний етап великого обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента повернуто на рідну землю 303 українських воїна.