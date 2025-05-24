Україна та РФ провели другий обмін полоненими в рамках 1000 на 1000

24 травні відбувся другий етап обміну полоненими між Україною то Росією, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Додому повернулися 307 військових.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України", - написав він.

Усі 307 визволених оборонців — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Разом із вчорашнім обміном це вже 697 обміняних.

У Координаційний штабі додали, що додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

"На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше", - йдеться у повідомленні.

Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Нагадаємо, вчора, в рамках першої частини, вдалося повернути додому 390 людей.

Що передувало обміну

16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Наступного дня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що обмін полоненими може відбутися вже цього тижня (19-25 травня).

22 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що Україна зробила свою частину підготовчої роботи, яка стосується обміну 1000 на 1000, і тепер справа за Росією, яка мала б прискоритись з цим.