Украина и РФ провели второй обмен пленными в рамках 1000 на 1000

24 мая состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и Россией, о котором было договорено во время встречи в Стамбуле. Домой вернулись 307 военных.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины", — написал он.

Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Вместе со вчерашним обменом это уже 697 обмененных.

В Координационном штабе добавили, что домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, ССС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые", — говорится в сообщении.

Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

Напомним, вчера, в рамках первой части, удалось вернуть домой 390 человек.

Что предшествовало обмену

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

На следующий день глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что обмен пленными может состояться уже на этой неделе (19-25 мая).

22 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что Украина сделала свою часть подготовительной работы, которая касается обмена 1000 на 1000, и теперь дело за Россией, которая должна ускориться с этим.