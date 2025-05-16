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В Стамбуле из РФ обсудили прекращение огня, обмен пленными 1000 на 1000 и возможную встречу президентов – Умеров

переговоры
Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги переговоров/скриншот

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговоров с представителями Российской Федерации. После завершения встречи он пообщался с журналистами, раскрыв ключевые темы обсуждения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

По словам Умерова, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально мы готовим встречу между лидерами стран", — сообщил Умеров.

Отдельно он отметил, что одним из рассмотренных вариантов стал обмен в формате "1000 на 1000". Украинская сторона прорабатывает детали этого процесса.

О дальнейших шагах, связанных с переговорами, он обещал сообщить впоследствии.

На переговоры отреагировал и Владимир Зеленский, отметив, что это был реальный шанс, но его российский коллега испугался.

"На этой неделе у нас был реальный шанс двигаться к прекращению войны — если бы только Путин не побоялся приехать в Турцию. Я был там готов к прямой встрече с ним для решения всех ключевых вопросов. Он ни на что не согласился", — написал Зеленский.

Говоря делегацию России, Зеленский добавил, что это были почти те же люди, что и в 2022 году, и это показывает, что Россия не изменила своего основного подхода.

"Они делают все возможное, чтобы превратить эту стамбульскую встречу в постановочный, пустой процесс. Так же, как... в 2022 году", - сказал он.

Напомним, Владимир Путин не приехал на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле – российскую делегацию возглавил эксминистр культуры Владимир Мединский с участием представителей военной разведки.

Автор:
Татьяна Гойденко