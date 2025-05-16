Папа Римский предлагает Ватикан для мирных переговоров между Украиной и Россией

Папа римский Лев XIV выступил с предложением провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. Это стало ответом на неуспешные переговоры, проходившие 16 мая в Стамбуле, и которые Ватикан считает малоэффективными для достижения мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на издание La Stampa.

Ватикан как площадка мирных переговоров

Предложение Папы Льва XIV о проведении переговоров между Украиной и Россией в Ватикане озвучил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с переговорами остается очень сложной и драматичной.

"Мы возлагали надежды на постепенное начало мирного процесса, хоть и медленного. Вместо этого все вернулось на начальную точку", — отметил кардинал, комментируя провал переговоров в Турции.

Шаги к миру

Владимир Путин не приехал на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле – российскую делегацию возглавил эксминистр культуры Владимир Мединский с участием представителей военной разведки.

Отсутствие Путина усложняет дипломатические усилия. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах по войне в Украине, пока он не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Зеленский также не примет участия в переговорах Украины и РФ, но накануне встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвал состав российской делегации "бутафорским", однако заявил, что "из уважения к Трампу и Эрдогану" все же направил украинский делег.

По его словам, переговоры должны пройти при участии как турецких, так и американских представителей.