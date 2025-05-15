Зеленский в Анкаре: Украинская делегация на самом высоком уровне, российская – на бутафорском

15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление президента.

"Наша делегация на самом высоком уровне (…) Уровень россиян пока мне официально не известен, но по тому, что видим, он похож на бутафорский. Мы подумаем, что будем делать, какие у нас будут шаги, после разговора с Эрдоганом", — заявил президент Зеленский по прибытии в Анкару.

По его словам, пока не понятен уровень российской делегации, какой у них мандат и способны ли они сами принимать какие-то решения.

Ранее Зеленский отмечал, что готов в этот день к личной встрече с Путиным в Стамбуле, однако лидер Кремля проигнорировал встречу и отправил вместо себя делегацию.

По информации "Суспільного", вместе с президентом Зеленским в Турции сегодня будут находиться министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустам Умеров, глава ОПУ Андрей Ермак, заместители руководителя ОПУ Игорь Жовква и Игорь Брусило.

Сам Зеленский отметил, что присутствуют также представители всех разведок.

Он добавил, что украинская сторона также находится в контакте с американской. Президент США Дональд Трамп, не прибывший на переговоры, заявил, что все еще может приехать в Турцию, "если это будет уместно".

Трамп также отреагировал на отсутствие российского диктатора Владимира Путина в Турции.

"Зачем ему (Путину — ред.) ехать, если там нет меня. Я не думал, что для Путина это возможно, если меня там не будет. Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы", — подчеркнул глава Белого дома.