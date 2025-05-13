Трамп заявил, что Рубио поедет в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио отправится в Турцию для участия в переговорах между Украиной и Россией, запланированных на четверг, 15 мая.

Об этом сообщает NBC News.

"Переговоры состоятся в Турции в конце этой недели, вероятно, в четверг, и они могут принести достаточно хорошие результаты. Марко собирается туда поехать", — сказал президент.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Марко Рубио, информирует пресс-служба ОП.

В ходе беседы Ермак подтвердил готовность Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Турции, несмотря на отсутствие официального подтверждения участия Владимира Путина.

"Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", — подчеркнул Андрей Ермак.

Стороны договорились поддерживать постоянный диалог для координации совместных действий и согласования позиций в преддверии важных международных мероприятий.

Ранее СМИ писали, что на переговорах в Стамбуле также будут присутствовать спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Они приняли участие во встрече лидеров стран так называемой Коалиции желающих.

По итогам переговоров участники выступили за безусловное и полное прекращение огня на территории Украины сроком на 30 дней, которые должны были начаться в понедельник, 12 мая В случае невыполнения этой договоренности партнеры Украины заявили о намерении ввести новые, более жесткие санкции против Российской Федерации.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать поддержку в организации прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности лично присоединиться к переговорам между Украиной и Россией.