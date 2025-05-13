США пока не планируют вводить новые санкции против РФ: ждут возможной встречи Зеленского и Путина в Стамбуле

Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США ввели новые санкции против РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, после переговоров между представителями США и Европы в понедельник, 12 мая, стало ясно, что американская сторона хочет дать возможность провести переговоры между Россией и Украиной, прежде чем усиливать давление на Путина.

В то же время, если российский диктатор откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу и ввести санкции против Кремля.

Администрация Трампа ранее подготовила варианты усиления экономического давления на Россию. Глава Белого дома заявлял, что "США и их партнеры введут дополнительные санкции", если не будет перемирия.

Как пишет Bloomberg, во время общения с европейскими чиновниками американская сторона не дала четкого ответа, готова ли она по-прежнему вводить санкции против России, если Кремль не прекратит боевые действия или что она будет делать, если Путин откажется от встречи с Зеленским в Стамбуле.

Пока что Кремль так и не сообщил, будет ли Путин участвовать в переговорах.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая в Киеве с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.

По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая. В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать поддержку в организации прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность личного присутствия на переговорах между Украиной и Россией



