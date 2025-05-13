США поки не планують вводити нові санкції проти РФ: чекають на можливу зустріч Зеленського і Путіна у Стамбулі

Європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі, перш ніж наполягати, щоб США запровадили нові санкції проти РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, після переговорів між представниками США та Європи в понеділок, 12 травня, стало зрозуміло, що американська сторона хоче дати можливість провести переговори між Росією та Україною, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

Водночас якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню 15 травня, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу та запровадити санкції проти Кремля.

Адміністрація Трампа раніше підготувала варіанти посилення економічного тиску на Росію. Очільник Білого дому заявляв, що "США та їхні партнери запровадять додаткові санкції", якщо не буде перемир'я.

Як пише Bloomberg, під час спілкування з європейськими чиновниками американська сторона не дала чіткої відповіді, чи готова вона, як і раніше, запроваджувати санкції проти Росії, якщо Кремль не припинить бойові дії, чи що вона робитиме, якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським у Стамбулі.

Поки що Кремль так і не повідомив, чи братиме Путін участь у переговорах.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня у Києві з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість особистої присутності на переговорах між Україною та Росією



