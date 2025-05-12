Зеленський назначив Путіну особисту зустріч у Туреччині: Україна чекає на припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме "особисто" російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі в четвер, 15 травня. Водночас він заявив, що Україна чекає на повне припинення вогню.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що з 12 травня Україна чекатиме припинення вогню – "повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії".

"Немає сенсу затягувати вбивства. Я буду в цей четвер, 15 травня, у Туреччині. Й очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він чогось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну", — підкреслив президент.

За його словами, в України "немає жодної проблеми" з тим, щоб вести перемовини, і Київ "готовий до будь-яких форматів".

"Очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії", - наголосив Зеленський.

Трамп вимагає від України та Росії негайно сісти за стіл перемовин

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно" погодитися на зустріч із російською стороною у Туреччині.

"Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітись у четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої бані. Україна має погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можливе укладання угоди, а якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, як справи, і зможуть діяти відповідно", - зазначив американський лідер.

Він також додав, що починає сумніватися, що "Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку без Сполучених Штатів Америки виграти було неможливо".

"Проведіть зустріч, зараз же!", - резюмував Трамп.

РФ має припинити бойові дії

10 травня у Києві з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих. За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

Під час нічного звернення 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував прямі переговори з українською стороною в Туреччині вже наступного тижня. Водночас він проігнорував ідею 30-денного перемир'я.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої пообіцяв допомогти в проведенні прямих мирних перемовин між РФ та Україною.