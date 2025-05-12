Зеленский назначил Путину личную встречу в Турции: Украина ждет прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать "лично" российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле в четверг, 15 мая. В то же время он заявил, что Украина ждет полного прекращения огня.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что с 12 мая Украина будет ждать прекращения огня – "полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии".

"Нет смысла затягивать убийства. Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции. И ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин в этот раз не будет искать причин, почему он чего-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну", — подчеркнул президент.

По его словам, у Украины "нет никакой проблемы" с тем, чтобы вести переговоры, и Киев "готов к любым форматам".

"Ожидаем прекращения огня – это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясный ответ от России", — подчеркнул Зеленский.

Трамп требует от Украины и России немедленно сесть за стол переговоров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно" согласиться на встречу с российской стороной в Турции.

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой бани. Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли заключение соглашения, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, что делать", - отметил Трамп.

Он также добавил, что начинает сомневаться, что "Украина пойдет на соглашение с Путиным, слишком занятым празднованием Победы во Второй мировой войне, которую без Соединенных Штатов Америки выиграть было невозможно".

"Проведите встречу, сейчас же!", — резюмировал Трамп.

РФ должна прекратить боевые действия

10 мая в Киеве с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих. По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, которое должно начаться в понедельник, 12 мая. В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.

В ходе ночного обращения 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил прямые переговоры с украинской стороной в Турции на следующей неделе. В то же время, он проигнорировал идею 30-дневного перемирия.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого пообещал помочь в проведении прямых мирных переговоров между РФ и Украиной.