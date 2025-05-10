Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев: первые заявления (ФОТО)

10 мая в Киев с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, опубликовав соответствующее видео.

Европейских лидеров встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава ОПУ Андрей Ермак.

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важных решений, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", — сказал Сибига.

Ермак отметил, что сегодня "начинаем работать" и будет "немало тем для обсуждения".

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Х написал : "Вернувшись в Киев, я прежде всего обращаюсь к украинцам. Более трех лет вы сопротивлялись удивительному мужеству. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, здесь на карту поставлена безопасность нашего континента"

Он отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным, поэтому эту поездку он совершает вместе с Германией, Польшей и Великобританией.

Макрон в сообщении озвучил три главных послания: мир, суверенитет, будущее. По его мнению, мир должен быть справедливым и крепким и начинаться с полного и безоговорочного прекращения огня.

"Это предложение, которое мы выдвигаем вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия же медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою захватническую войну … Мирное соглашение, которое должно быть заключено, должно гарантировать его безопасность. Именно над этим мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве.

Лидеры четырех стран вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтили подвиг павших украинских воинов.

Напомним, вчера сообщалось, что у Киеве 10 мая временно ограничат движение транспорта на части центральных улиц в связи с визитом иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий.