В Киеве 10 мая ограничат движение транспорта на некоторых участках: в чем причина

В Киеве в субботу, 10 мая, временно ограничат движение транспорта на части центральных улиц в связи с визитом иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий.

Об этом сообщили в Киевской МВА.

"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города", — говорится в сообщении.

КМВА отметили, что конкретное время и локации будут определять с учетом протоколов безопасности. Киевлян и гостей столицы призвали отнестись к ситуации с пониманием и учесть ограничения при планировании своих маршрутов.

Ограничение движения в Киеве

В Киеве для строительства метро на Виноградаре до апреля 2026 года закрыли движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. в Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Также в столице с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 частично ограничат движение транспорта на мосту через реку Десенко в направлении от жилого массива Троещина до станции метро "Почайна".