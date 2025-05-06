В Киеве до конца года ограничат движение по мосту на Троещину: в чем причина

В Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 частично ограничат движение транспорта на мосту через реку Десенко в направлении от жилого массива Троещина до станции метро "Почайна".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород".

Отмечается, что движение транспорта будет ограничено второй, третьей и четвертой полосами в направлении станции метро «Почайна». Проезд организуют двумя обособленными полосами противоположной стороной моста в направлении жилмассива Троещина.

Движение общественного транспорта с левого на правый берег будет сохраняться по крайней правой полосе для общественного транспорта.

Что планируют отремонтировать

В этот период запланирован противоаварийный ремонт автомобильного моста через пролив Десенко на участке протяженностью около 800 метров в направлении станции метро «Почайна».

В частности, дорожники выполнят:

частичное восстановление несных конструкций моста;

замену балок пролетных строений;

ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части;

устройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Мост через реку Десенко был построен в 1974 году, а последний капитальный ремонт проводился в 2005 году.

Киевлян и гостей столицы извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

В Киеве перекроют проспект на год

В Киеве для строительства метро на Виноградаре с 5 апреля 2025 года закроют движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. Киеве.