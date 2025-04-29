В подземных переходах в центре Киева на две недели ограничат движение пешеходов: в чем причина

С 29 апреля по 12 мая в подземных переходах на Майдане Незалежности и Европейской площади в Киеве будут частично ограничивать движение пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Планируют провести ремонт

Отмечается, что, по информации УК «Киевавтодор», в этот период дорожники планируют провести ремонт потолка в подземном переходе на Майдане Незалежности и отремонтировать съезды-подъемы в подземном переходе на Европейской площади.

Работы будут выполняться с 8:00 до 17:00.

Киевлян и гостей столицы просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

В Киеве закроют движение по части проспекта на год

В Киеве для строительства метро на Виноградаре с 5 апреля 2025 года закроют движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. в Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, в КГГА обещают сообщить дополнительно.