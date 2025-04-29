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У підземних переходах у центрі Києва на два тижні обмежать рух пішоходів: у чому причина

Майдан Незалежності
Із 29 квітня до 12 травня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів / Вікіпедія

Із 29 квітня до 12 травня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі у Києві частково обмежуватимуть рух пішоходів. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.  

Планують провести ремонт

Зазначається, що за інформацією КК «Київавтодор», у цей період дорожники планують провести ремонт стелі у підземному переході на Майдані Незалежності та відремонтувати з’їзди-підйоми в підземному переході на Європейській площі.

Роботи виконуватимуться з 8:00 до 17:00.

Киян та гостей столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

У Києві закриють рух частиною проспекту на рік

У Києві для будівництва метро на Виноградар із 5 квітня 2025 року на рік закриють рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.

Автор:
Світлана Манько