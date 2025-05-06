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У Києві до кінця року обмежать рух мостом на Троєщину: у чому причина

У Києві обмежать рух на мосту через Десенку
У Києві обмежать рух на мосту через Десенку. Фото: nashkiev.ua

У Києві з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року частково обмежать рух транспорту на мосту через річку Десенка у напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Комунальне підприємство “Київавтошляхміст”.

Зазначається, що рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро «Почайна». Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.

Рух громадського транспорту з лівого на правий берег зберігатиметься крайньою правою смугою для громадського транспорту.

Фото 2 — У Києві до кінця року обмежать рух мостом на Троєщину: у чому причина

Що планують відремонтувати

У цей період заплановано протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка на ділянці протяжністю близько 800 метрів у напрямку станції метро «Почайна».

Зокрема, дорожники виконають:

  • часткове відновлення несних конструкцій мосту;
  • заміну балок прогонових будов;
  • ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини;
  • облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Міст через річку Десенку був побудований у 1974 році, а останній капітальний ремонт проводили у 2005 році.

Киян та гостей столиці перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

У Києві закриють рух частиною проспекту на рік

У Києві для будівництва метро на Виноградар із 5 квітня 2025 року на рік закриють рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.

Автор:
Світлана Манько