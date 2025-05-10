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Лидеры Коалиции желающих вместе с Трампом призвали РФ к полному прекращению огня

Зеленский, Туск, Мерц, Макрон, Стармер
Коалиция желающих провела встречу в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha

Президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск 10 мая в Киеве провели встречу Коалиции желающих, после которой позвонили по телефону президенту США Дональду Трампу и обсудили мирные.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

России было предложено уже с 12 мая полностью прекратить огонь минимум на 30 дней.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", — заявил глава МИД.

Сибига отметил, если Кремль согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам .

Шаги к миру в Украине

Недавно во время встречи делегаций в Лондоне Украина подтвердила свою неизменную позицию готовности к переговорам. Однако наше государство заявило, что не согласится на замороженный конфликт и никогда не признает оккупацию Крыма.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение .

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.

В конце апреля большинство членов Совета Безопасности ООН призвали к немедленному прекращению огня в Украине, осудили массированные удары России по гражданскому населению и выступили за мирное урегулирование в соответствии с Уставом ООН.

Напомним, 10 мая в Киев   с визитом прибыли   лидеры Франции, Германии, Британии и Польши. От встречи Украина ожидает важных решений.

Автор:
Татьяна Ковальчук