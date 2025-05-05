Если Трамп не убедит Путина заключить мир, ЕС удвоит военную поддержку Украины – еврокомиссар

Европейский Союз может значительно увеличить военную поддержку Украины, покупая оружие у украинских производителей, если президент США Дональд Трамп не сможет убедить российского диктатора Владимира Путина заключить мир.

Об этом написал комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в соцсети Х.

Он указал, что на сегодняшний день США и ЕС ежегодно выделяют около 40 млрд евро на военную помощь Украине. По словам Кубилюса, эти деньги можно использовать более эффективно, а именно инвестировать средства в закупку вооружения непосредственно в украинских производителей.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро – значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", – заявил Кубилюс.

Европейский чиновник пояснил, что стоимость произведенных в Украине вооружений примерно вдвое ниже аналогичного европейского или американского вооружения. Так что объем предоставленного Украине оружия можно фактически удвоить без увеличения затрат.

"Реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро", — отметил Кубилюс.

If Putin isn’t convinced by Trump to make peace, we could bring forward more convincing arguments for peace very quickly — by greatly increasing our military support to Ukraine.



Until now, the EU 🇪🇺& US 🇺🇸provided around €40B a year of military aid to Ukraine 🇺🇦

🧵1/3 https://t.co/cAyZDhDadS — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025

Отдельно он обратил внимание на новый инструмент — кредиты безопасности Евросоюза, благодаря которым страны-члены могут финансировать военные закупки для Украины. По мнению еврокомиссара, это открывает путь к реализации стратегии "мира через силу".

Недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.