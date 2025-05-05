Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ЄС подвоїть військову підтримку України - єврокомісар

Європейський Союз може значно збільшити військову підтримку України, купуючи зброю в українських виробників, якщо президент США Дональд Трамп не зможе переконати російського диктатора Володимира Путіна укласти мир.

Про це написав комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у соцмережі Х.

Він вказав, що на сьогодні США та ЄС щороку виділяють близько 40 млрд євро на військову допомогу Україні. За словами Кубілюса, ці гроші можна використовувати ефективніше, а саме інвестувати кошти у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко – значно збільшивши нашу військову підтримку України", – заявив Кубілюс

Європейський чиновник пояснив, що вартість вироблених в Україні озброєнь приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного європейського чи американського озброєння. Тож обсяг наданої Україні зброї можна фактично подвоїти без збільшення витрат.

"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", — зазначив Кубілюс.

If Putin isn’t convinced by Trump to make peace, we could bring forward more convincing arguments for peace very quickly — by greatly increasing our military support to Ukraine.



Until now, the EU 🇪🇺& US 🇺🇸provided around €40B a year of military aid to Ukraine 🇺🇦

🧵1/3 https://t.co/cAyZDhDadS — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025

Окремо він звернув увагу на новий інструмент — безпековим кредитам Євросоюзу, завдяки яким країни-члени можуть фінансувати військові закупівлі для України. На думку єврокомісара, це відкриває шлях до втілення стратегії "миру через силу".

Нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.