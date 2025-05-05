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Трамп розповів про перспективи мирної угоди між Україною і Росією: скільки часу дає Путіну
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає, що попри нинішні переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією досягнути її, можливо, не вдасться.
Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.
Мирна угода між Києвом і Москвою
Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів.
Якщо його зусилля як перемовника виявляться марними, продовжив Трамп, він буде готовий відмовитися від своєї місії.
"Настане час, коли я скажу: гаразд, продовжуйте - продовжуйте поводитися безглуздо", - повідомив Трамп.
За його словами, між Путіним та Зеленським є "величезна ненависть",але, на думку Трампа, "у нас є дуже хороші шанси досягти" мирної угоди.
Про санкції проти РФ
Трамп заявив, що йому потрібен "місяць або два тижні", аби визначити, чи "вводить його в оману" російський диктатор Володимир Путін.
"Я скажу вам про це за місяць чи за два тижні. Поки що я не знаю. Можу сказати одне – амбіції Володимира Путіна значною мірою було зупинено, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес", - наголосив очільник Білого дому, уникнувши при цьому критики Путіна.
Водночас Трамп заявив, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.
"Це залежить від того, чи буде Росія діяти в напрямку миру. Ми прагнемо досягнення мирної угоди між Росією та Україною", — підкреслив Трамп.
Він відмовився відповідати на запитання, чи скасує військову допомогу Києву.
"Я не хочу зараз цього казати. Поки що рано про це говорити. Я не хочу вдаватися до цієї суперечки", - сказав президент США.
Раніше президент США заявляв про те що Кремль нібито готовий до укладення "мирної угоди".
Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.