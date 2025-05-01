Трамп схвалив продаж зброї Україні на щонайменше $50 млн – ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа після підписання угоди про корисні копалини з Україною розблокувала комерційний продаж зброї Києву.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що Білий дім проінформував Конгрес про намір дозволити експорт оборонної продукції в Україну через прямий комерційний продаж (програма DCS) на суму від 50 мільйонів доларів.

Відповідне рішення було подано до Конгресу на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь - закону, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг.

Запропонований продаж охоплює експорт товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та оборонні послуги до України.

Як зауважує видання, з 2015-го по 2023 рік США відправили в Україну товарів військового призначення на суму близько 1,6 мільярда доларів. Після інавгурації Трампа продаж озброєнь та військових послуг було припинено.

Що саме буде продано Києву, не уточнюється.

Зазначимо, що про виділення нових безоплатних пакетів військової допомоги не йдеться, а зброю Україна купуватиме за гроші.

З моменту вступу Трампа на посаду про жоден новий пакет військової допомоги оголошено не було, однак поставки зброї, санкціоновані Джо Байденом, продовжували надходити.

Але постачання зброї тимчасово припиняли після сварки Трампа та українського президента Володимира Зеленського. Це рішення США ухвалили без консультацій та інформування союзників.

ЗМІ стверджували, що очільник Кремля Володимир Путін вимагав "негайно припинити допомогу Україні" як умову для мирної угоди. Але Трамп наголосив, що така тема взагалі не підіймалася.