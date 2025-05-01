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Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо корисних копалин, заявив, що США отримає набагато більше, ніж $350 млрд.
Про це пише CNN.
"Коли я прийшов сюди, я запитав: скільки грошей ми віддали Україні? Справжня цифра — приблизно 350 мільярдів доларів. Неймовірно. І ми не мали жодних гарантій безпеки, нічого: ми просто вливаємо туди гроші", - заявив Трамп.
Очільник Білого дому додав, що угоду про надра підписали тому, що "він хотів бути захищеним",
"Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 мільярдів доларів, але я хотів бути захищеним. Я не хотів виглядати дурнем", - сказав Трамп.
Коли Трампа запитали, чи може ця угода якимось чином стримувати очільника Кремля Володимира Путіна, він відповів: "Ну, це може бути".
"Завдяки лідерству президента Дональда Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції - важливу віху в нашому спільному процвітанні та важливий крок у припиненні цієї війни", - прокоментував державний секретар США Марко Рубіо.
Зауважимо, Україна і США домовилися, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана допомога від Вашингтона.
Перший проєкт договору, який раніше запропонували США, містив норму, що Україна має вносити кошти від продажу копалин у контрольований американцями фонд до того часу, поки сума не покриє американські витрати на допомогу Києву. Президент США Дональд Трамп без посилань на будь-які джерела називав різні суми "боргу" України: від 500 до 300 млрд доларів.
Україна обґрунтовано наполягала, що вони значно скромніші — 100 млрд, і навіть цей "борг" Київ вписувати в угоду відмовлявся.
Ключові положення угоди
Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.
Основні положення:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
- Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
- Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується "Укрнафти" чи "Енергоатому".
- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
- Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду.Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.
- Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.
- Фонд підтримується урядом США через агентство Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США (DFC), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
- Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.