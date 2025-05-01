Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо корисних копалин, заявив, що США отримає набагато більше, ніж $350 млрд.

Про це пише CNN.

"Коли я прийшов сюди, я запитав: скільки грошей ми віддали Україні? Справжня цифра — приблизно 350 мільярдів доларів. Неймовірно. І ми не мали жодних гарантій безпеки, нічого: ми просто вливаємо туди гроші", - заявив Трамп.

Очільник Білого дому додав, що угоду про надра підписали тому, що "він хотів бути захищеним",

"Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 мільярдів доларів, але я хотів бути захищеним. Я не хотів виглядати дурнем", - сказав Трамп.

Коли Трампа запитали, чи може ця угода якимось чином стримувати очільника Кремля Володимира Путіна, він відповів: "Ну, це може бути".

"Завдяки лідерству президента Дональда Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції - важливу віху в нашому спільному процвітанні та важливий крок у припиненні цієї війни", - прокоментував державний секретар США Марко Рубіо.

Зауважимо, Україна і США домовилися, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана допомога від Вашингтона.

Перший проєкт договору, який раніше запропонували США, містив норму, що Україна має вносити кошти від продажу копалин у контрольований американцями фонд до того часу, поки сума не покриє американські витрати на допомогу Києву. Президент США Дональд Трамп без посилань на будь-які джерела називав різні суми "боргу" України: від 500 до 300 млрд доларів.

Україна обґрунтовано наполягала, що вони значно скромніші — 100 млрд, і навіть цей "борг" Київ вписувати в угоду відмовлявся.

Ключові положення угоди

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Основні положення: