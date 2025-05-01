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Трамп прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной: Получим больше вложенного

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной относительно полезных ископаемых, заявил, что США получит гораздо больше $350 млрд.

Об этом пишет CNN.

"Когда я пришел сюда, я спросил: сколько денег мы отдали Украине? Настоящая цифра — примерно 350 миллиардов долларов. Невероятно. И у нас не было никаких гарантий безопасности, ничего: мы просто вливаем туда деньги", — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что соглашение о недрах подписали потому, что "он хотел быть защищенным",

"Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 миллиардов долларов, но я хотел быть защищенным. Я не хотел выглядеть дураком", — сказал Трамп.

Когда Трампа спросили, может ли это соглашение как-то сдерживать главу Кремля Владимира Путина, он ответил: "Ну, это может быть".

"Благодаря лидерству президента Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции — важную веху в нашем совместном процветании и важный шаг в прекращении этой войны", —   прокомментировал государственный секретарь США Марк Рубио.

Заметим, что Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее оказанная помощь от Вашингтона.

Первый проект договора, ранее предложенный США, содержал норму, что Украина должна вносить средства от продажи ископаемых в контролируемый американцами фонд до тех пор, пока сумма не покроет американские расходы на помощь Киеву. Президент США Дональд Трамп без ссылок на какие-либо источники называл разные суммы "долга" Украины: от 500 до 300 млрд долларов.

Украина обоснованно настаивала, что они более скромные — 100 млрд, и даже этот "долг" Киев вписывать в соглашение отказывался.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения:

  1. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать.
  2. Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
  3. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
  4. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
  5. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
  6. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
  7. Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
  8. Фонд поддерживается правительством США через агентство   Международная финансовая корпорация развития США (DFC), которая будет помогать привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
  9. Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Автор:
Светлана Манько