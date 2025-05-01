Трамп прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной: Получим больше вложенного

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной относительно полезных ископаемых, заявил, что США получит гораздо больше $350 млрд.

Об этом пишет CNN.

"Когда я пришел сюда, я спросил: сколько денег мы отдали Украине? Настоящая цифра — примерно 350 миллиардов долларов. Невероятно. И у нас не было никаких гарантий безопасности, ничего: мы просто вливаем туда деньги", — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что соглашение о недрах подписали потому, что "он хотел быть защищенным",

"Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 миллиардов долларов, но я хотел быть защищенным. Я не хотел выглядеть дураком", — сказал Трамп.

Когда Трампа спросили, может ли это соглашение как-то сдерживать главу Кремля Владимира Путина, он ответил: "Ну, это может быть".

"Благодаря лидерству президента Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции — важную веху в нашем совместном процветании и важный шаг в прекращении этой войны", — прокомментировал государственный секретарь США Марк Рубио.

Заметим, что Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее оказанная помощь от Вашингтона.

Первый проект договора, ранее предложенный США, содержал норму, что Украина должна вносить средства от продажи ископаемых в контролируемый американцами фонд до тех пор, пока сумма не покроет американские расходы на помощь Киеву. Президент США Дональд Трамп без ссылок на какие-либо источники называл разные суммы "долга" Украины: от 500 до 300 млрд долларов.

Украина обоснованно настаивала, что они более скромные — 100 млрд, и даже этот "долг" Киев вписывать в соглашение отказывался.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения: