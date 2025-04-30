После соглашения с США о ископаемых Украина подпишет еще две технические

Правительство готовится к подписанию соглашения о недрах с Соединенными Штатами. Ее могут подписать уже в ближайшие сутки. Однако после этого потребуется заключение еще двух технических соглашений о создании инвестиционного фонда и о его финансировании и наполнении.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы дорабатываем уже окончательные детали с нашими американскими коллегами … Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие сутки соглашение будет подписано и мы получим первый шаг", — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, все ключевые параметры уже согласованы, правительство получило согласование текста документа в основных министерствах и готово в любой момент принять решение после финального согласования с Вашингтоном.

В рамках будущего инвестиционного фонда, который будет действовать 10 лет, предусмотрено равное управление и взносы Украины и США. Украинская сторона будет предоставлять новые лицензии и ренту на добычу полезных ископаемых, а американская сможет учитывать часть военной помощи в качестве своего вклада.

Шмигаль добавил, что все ресурсы будут оставаться под контролем Украины. Кроме того, стороны договорились об освобождении от налогообложения и таможенных пошлин в рамках действия соглашения, а также о привлечении дополнительных международных партнеров и бизнеса.

Премьер подчеркнул, что договоренность не касается никаких предварительных долгов или помощи и не противоречит евроинтеграционному курсу Украины.

Обновлено в 17:55. Однако, по данным Financial Times, Украина и США столкнулись с препятствиями "в последнюю минуту" перед подписанием рамочного соглашения по поводу полезных ископаемых. Поэтому будет ли она подписана в течение суток, пока неизвестно.

17 апреля Украина и США подписали меморандум об экономическом партнерстве, который открыл путь к реализации соглашения о полезных ископаемых и дальнейшему сотрудничеству в инвестиционной сфере.

Также отметим, что представители Украины и США провели 11 апреля "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины.

Как писал Reuters, переговоры отличались "антагонистическим" тоном, а шансы на прорыв были минимальными из-за расширенного и "максималистического" предложения со стороны администрации президента Дональда Трампа.