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Reuters опубликовало полные тексты мирного соглашения США и контрпредложения Украины и Европы

переговоры
Переговоры по окончании войны в Украине продолжаются. / Depositphotos

25 апреля агентство Reuters опубликовало полный текст мирной инициативы по прекращению российско-украинской войны, которую 17 апреля в Париже представил европейским чиновникам специальный посланник президента США Стив Виткофф.

Предложения США

Соглашение, представленное Виткоффом в Париже, выглядит следующим образом (перевод текста, который агентство опубликовало без изменений):

Прекращение огня

  • Полное прекращение огня;
  • Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации.

Гарантия безопасности Украины

  • Украина получает надежные гарантии безопасности;
  • Государствами-гарантами выступят специальные группы европейских государств плюс неевропейские государства по желанию;
  • Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
  • Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория

  • США де-юре признают контроль России над Крымом;
  • США де-факто признают контроль России над Луганской областью;
  • США де-факто признают контроль России над частью Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
  • Украина возвращает под контроль территорию Харьковской области;
  • Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией и администрированием станции со стороны США с распределением электроэнергии между обеими сторонами, а также над Каховской дамбой;
  • У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика

  • ﻿﻿США и Украина займутся реализацией соглашения об экономическом сотрудничестве/полезных ископаемых;
  • Украина должна быть полностью восстановлена и компенсирована финансово;
  • Санкции против России, наложенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты;
  • Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетической и других отраслях индустрии.
Фото 2 — Reuters опубликовало полные тексты мирного соглашения США и контрпредложения Украины и Европы

Контрпредложения Украины и Европы

Что касается соглашения, которое было предоставлено в ответ американской стороне в среду украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне, то оно выглядит следующим образом:

Прекращение огня:

  • Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море;
  • Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения;
  • Мониторинг за прекращением огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
  • Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.

Гарантии безопасности для Украины:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, подобное статье 5), в то время как среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО;
  • Никаких ограничений для ВСУ;
  • Государствами-гарантами будут выступать специальные группы европейских и неевропейских стран по желанию. Никаких ограничений присутствия, оружия и операций дружественных иностранных сил на территории Украины;
  • Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория:

  • Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня;
  • Территориальные переговоры начинаются с базы полосы контроля;
  • Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США и Каховской дамбой;
  • У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

  • США и Украина выполняют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых;
  • Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в том числе из-за российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине;
  • Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут постепенно ослабляться по достижении устойчивого мира и возобновляться в случае нарушения мирного соглашения (snapback).
Фото 3 — Reuters опубликовало полные тексты мирного соглашения США и контрпредложения Украины и Европы

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что   Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе .

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.

Автор:
Татьяна Гойденко