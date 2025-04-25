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Reuters опубликовало полные тексты мирного соглашения США и контрпредложения Украины и Европы
25 апреля агентство Reuters опубликовало полный текст мирной инициативы по прекращению российско-украинской войны, которую 17 апреля в Париже представил европейским чиновникам специальный посланник президента США Стив Виткофф.
Предложения США
Соглашение, представленное Виткоффом в Париже, выглядит следующим образом (перевод текста, который агентство опубликовало без изменений):
Прекращение огня
- Полное прекращение огня;
- Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации.
Гарантия безопасности Украины
- Украина получает надежные гарантии безопасности;
- Государствами-гарантами выступят специальные группы европейских государств плюс неевропейские государства по желанию;
- Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Территория
- США де-юре признают контроль России над Крымом;
- США де-факто признают контроль России над Луганской областью;
- США де-факто признают контроль России над частью Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
- Украина возвращает под контроль территорию Харьковской области;
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией и администрированием станции со стороны США с распределением электроэнергии между обеими сторонами, а также над Каховской дамбой;
- У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика
- США и Украина займутся реализацией соглашения об экономическом сотрудничестве/полезных ископаемых;
- Украина должна быть полностью восстановлена и компенсирована финансово;
- Санкции против России, наложенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты;
- Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетической и других отраслях индустрии.
Контрпредложения Украины и Европы
Что касается соглашения, которое было предоставлено в ответ американской стороне в среду украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне, то оно выглядит следующим образом:
Прекращение огня:
- Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море;
- Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения;
- Мониторинг за прекращением огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.
Гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, подобное статье 5), в то время как среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО;
- Никаких ограничений для ВСУ;
- Государствами-гарантами будут выступать специальные группы европейских и неевропейских стран по желанию. Никаких ограничений присутствия, оружия и операций дружественных иностранных сил на территории Украины;
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территория:
- Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня;
- Территориальные переговоры начинаются с базы полосы контроля;
- Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США и Каховской дамбой;
- У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика:
- США и Украина выполняют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе из-за российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине;
- Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут постепенно ослабляться по достижении устойчивого мира и возобновляться в случае нарушения мирного соглашения (snapback).
Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе .
Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.