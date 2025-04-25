Reuters опубликовало полные тексты мирного соглашения США и контрпредложения Украины и Европы

25 апреля агентство Reuters опубликовало полный текст мирной инициативы по прекращению российско-украинской войны, которую 17 апреля в Париже представил европейским чиновникам специальный посланник президента США Стив Виткофф.

Соглашение, представленное Виткоффом в Париже, выглядит следующим образом (перевод текста, который агентство опубликовало без изменений):

Прекращение огня

Гарантия безопасности Украины

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Украина не будет стремиться вступить в НАТО;

Территория

У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией и администрированием станции со стороны США с распределением электроэнергии между обеими сторонами, а также над Каховской дамбой;

США де-факто признают контроль России над частью Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Экономика

Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетической и других отраслях индустрии.

Санкции против России, наложенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты;

Украина должна быть полностью восстановлена и компенсирована финансово;

﻿﻿США и Украина займутся реализацией соглашения об экономическом сотрудничестве/полезных ископаемых;

Что касается соглашения, которое было предоставлено в ответ американской стороне в среду украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне, то оно выглядит следующим образом:

Прекращение огня:

Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море;

Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения;

Мониторинг за прекращением огня под руководством США и при поддержке третьих стран;