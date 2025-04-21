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Трамп прогнозирует соглашение между Украиной и Россией на этой неделе и "большой бизнес" с США

Трамп
Трамп: Украина и Россия могут договориться уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Новые прогнозы Трампа

Американский президент выразил надежду, что на этой неделе Украина и Россия достигнут соглашения.

После этого, по его словам, обе страны смогут приступить к выгодному сотрудничеству с Соединенными Штатами, что обеспечит им процветание и значительные финансовые прибыли.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.

О мирных переговорах

Напомним, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной началась не по его вине, возложив вину за конфликт на своего предшественника Джо Байдена. Он также подверг критике Байдена и Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, допустили развертывание полномасштабной войны.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по миру в Украине.

Это произошло через несколько часов после того, как Марк Рубио, государственный секретарь США, предупредил о готовности Вашингтона отказаться от переговоров из-за отсутствия прогресса.

Автор:
Ольга Опенько