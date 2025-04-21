Зеленский призвал Россию к 30-дневному перемирию в дальних ударах

Украина выступила с инициативой установить 30-дневную остановку ударов по гражданским объектам дронами и ракетами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о предложении

Зеленский прокомментировал нарушение Россией договоренностей по поводу пасхального перемирия, подчеркнув, что только с начала суток российская армия более 2 тысяч раз нарушила объявленное ею же прекращение огня.

"Характер украинских действий и дальше будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", — написал Зеленский.

В то же время, по словам президента, Москва так и не ответила на украинское предложение о полной "тишине" на 30 суток, начиная с Пасхи.

Зеленский отметил, что отсутствие воздушных тревог в течение дня демонстрирует возможность соблюдения режима тишины, по крайней мере, в воздухе, и именно этот формат Украина предлагает закрепить как минимум на 30 дней.

Предложение Украины по поводу 30-дневного прекращения дальних ударов — это тест на готовность России к конструктиву. Отказ, по мнению президента, лишь подтвердит намерения Кремля продолжать эскалацию.

"Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну", — подытожил Зеленский.

Шаги к миру

Ранее сообщалось, что официальные лица США стремятся обеспечить полное прекращение огня в течение нескольких недель.

Один из чиновников отметил, что планы, которые еще нужно согласовать с Киевом, не означают окончательного урегулирования, а европейские союзники не признают оккупированные Россией территории.

Кроме того, Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются "нелегитимным желанием" Украины, но переговорщики пока не прибегали к конкретным предложениям.

В свою очередь Трамп выразил уверенность, что прекращение огня "не за горами", и добавил, что Москва планирует вскоре ответить на его недавнее предложение.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм о мире в Украине.