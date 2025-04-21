Зеленський закликав Росію до 30-денного перемир’я у дальніх ударах

Україна виступила з ініціативою встановити 30-денне припинення ударів по цивільних об’єктах дронами та ракетами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про пропозицію

Зеленський прокоментував порушення Росією домовленостей щодо великоднього перемир’я, наголосивши, що лише від початку доби російська армія понад 2 тисячі разів порушила оголошене нею ж припинення вогню.

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – написав Зеленський.

Водночас, за словами президента, Москва так і не відповіла на українську пропозицію про повну "тишу" на 30 діб, починаючи з Великодня.

Зеленський зазначив, що відсутність повітряних тривог упродовж дня демонструє можливість дотримання режиму тиші принаймні в повітрі, і саме цей формат Україна пропонує закріпити щонайменше на 30 днів.

Пропозиція України щодо 30-денного припинення дальніх ударів — це тест на готовність Росії до конструктиву. Відмова, на думку президента, лише підтвердить наміри Кремля продовжувати ескалацію.

"Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", - підсумував Зеленський.

Кроки до миру

Раніше повідомлялось, що офіційні особи США прагнуть забезпечити повне припинення вогню протягом кількох тижнів.

Один з чиновників зазначив, що плани, які ще потрібно погодити з Києвом, не означають остаточного врегулювання, а європейські союзники не визнають окуповані Росією території. Чиновники підкреслили, що переговори можуть бути спірними, якщо Кремль не погодиться на припинення бойових дій, і важливим є надання Україні гарантій безпеки.

Крім того, Рубіо заявив, що гарантії безпеки не є "нелегітимним бажанням" України, але переговорники поки не вдавалися до конкретних пропозицій.

В свою чергу, Трамп висловив упевненість, що припинення вогню "не за горами", і додав, що Москва планує незабаром відповісти на його нещодавню пропозицію.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо миру в Україні.