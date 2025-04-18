США оптимістично оцінює перспективи завершення війни РФ проти України – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо миру в Україні.

Про це інформує Sky News.

Це сталося через кілька годин після того, як Марко Рубіо, державний секретар США, попередив про готовність Вашингтона відмовитися від переговорів через відсутність прогресу.

"Оскільки переговори тривають, я не буду передбачати їх результат, але ми відчуваємо оптимізм і сподіваємося, що зможемо завершити цю надзвичайно жорстоку війну", — заявив він.

Нагадаємо, учора Трамп висловив упевненість, що припинення вогню "не за горами", і додав, що Москва планує незабаром відповісти на його нещодавню пропозицію.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Також українська делегація 17 квітня провела двосторонні переговори із США та зустріч з учасницями Коаліції охочих, на яких обговорювалися спільні кроки щодо досягнення стійкого миру в Україні.