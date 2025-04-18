Припинення вогню: у Зеленського розповіли про результати переговорів зі США у Парижі

Українська делегація 17 квітня провела двосторонні переговори із США та зустріч з учасницями "коаліції охочих", на яких обговорювалися спільні кроки щодо досягнення стійкого миру в Україні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

У Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн – учасниць коаліції охочих

Зазначається, що до складу делегації увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Спершу українська сторона зустрілася з американською делегацією у складі державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.

Як розповіли в Офісі президента, високопосадовці України наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, а також прагненні завершити війну якнайшвидше.

Українська сторона підкреслила, що потрібне повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді.

Зазначається, що сторони провели "конструктивну й позитивну дискусію" щодо подальшого процесу досягнення "всеохопного, справедливого та стійкого миру" та домовилися підтримувати зв’язок.

Пізніше обидві делегації зустрілися з представниками країн-учасниць "коаліції охочих": Франції, Великої Британії та Німеччини.

В Офісі президента зазначили, що учасники зустрічі обмінялися думками, як досягти повного й безумовного припинення вогню.

Окремо українська сторона наголосила на важливості повернення примусово вивезених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених та цивільних заручників.

Сторони також обговорили наступні кроки й домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною розпочалась не з його вини, поклавши провину за конфлікт на свого попередника Джо Байдена. Він також розкритикував Байдена та Володимира Зеленського за те, що, на його думку, допустили розгортання повномасштабної війни.