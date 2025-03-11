Тимчасове припинення вогню та відновлення безпекової допомоги: Україна та США зробили важливі кроки до миру

Сьогодні в Джидді, Саудівська Аравія, під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні. Сторони погодили тимчасове припинення вогню, відновлення безпекової допомоги та обговорили кроки до мирного процесу та економічного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Про що домовились сторони

Обидві делегації високо оцінили мужність українського народу в захисті своєї держави і погодилися, що зараз настав час розпочати процес миру.

Українська делегація висловила вдячність США, зокрема Президенту Трампу, Конгресу та американському народу за сприяння значущому прогресу на шляху до миру

Україна також підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.

США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

У ході обговорень також була піднята важливість гуманітарних зусиль, таких як обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення українських дітей.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.

Українська делегація також наголосила на необхідності залучення європейських партнерів до мирного процесу.

Наприкінці переговорів було досягнуто домовленості про укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів України, що має сприяти зміцненню економіки країни та забезпеченню її довгострокового процвітання і безпеки.

Про переговори в Саудівській Аравії

Переговори в Саудівській Аравії стали першою офіційною зустріччю представників України та США після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.

Делегацію США представляли держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Україну представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник Єрмака Павло Паліса.

Під час першого раунду перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії обговорювались пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Крім того, сторони також обговорювали угоду про рідкісноземельні копалини.