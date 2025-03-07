Зеленський розповів про тісну співпрацю з США, а Трамп зазначив, що йому легше мати справу з РФ

Сьогодні, 7 березня, Україна активно співпрацювала з командою президента США Дональда Трампа на різних рівнях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

"Сьогодні увесь день на різних рівнях відбувається інтенсивна робота з командою президента Трампа. Було багато дзвінків, і тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована на максимально конструктивну співпрацю", – сказав Зеленський.

Він також анонсував насичений тиждень роботи в Україні, Європі та зі США.

Трамп про Україну та РФ

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що йому легше мати справу з Росією щодо досягнення миру в Україні, оскільки, за його словами, у РФ "є всі карти", інформує Інтерфакс-Україна.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи вірить він Володимиру Путіну, коли той заявляє про бажання миру, Трамп сказав, що вірить Путіну.

Трамп вважає надання гарантій безпеки для України легкою справою, але спочатку хоче завершити війну. Він також підкреслив, що його пріоритети відрізняються від європейських.

Раніше Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії через продовження війни проти України.

Нагадаємо, наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США та України, де обговорять можливі умови перемир’я та рамки майбутньої мирної угоди. Ця зустріч стане продовженням дипломатичних зусиль, які Вашингтон докладав останні тижні, включно з контактами між представниками США та Росії.

Про відносини України та США

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

Додамо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Київ твердо налаштований зберегти й розвивати партнерство зі Сполученими Штатами. За його словами, підтримка з боку США триває, і Україна розраховує на її подальше продовження.

Пізніше Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.