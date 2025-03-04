Трамп призупинив всю військову допомогу Україні після зустрічі із Зеленським: які наслідки

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про рішення Трампа

"США тимчасово зупиняють усю поточну військову допомогу Україні, поки Трамп не визначить, що українська влада демонструє щиру готовність до миру", — повідомив високопосадовець Міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним.

За словами посадовця, вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі. Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету виконати це розпорядження.

"Рішення, прийняте в понеділок, виходить за рамки простого припинення фінансування, але ставить під загрозу допомогу, яка вже надається або виконується. Це стосується постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Розірвання існуючих контрактів з промисловістю може також вимагати від США виплати певної компенсації компаніям, які почали виконувати замовлення", - пише Bloomberg.

Коли Трамп прийшов до влади, у бюджеті залишалося 3,85 мільярда доларів фінансування, передбаченого попередньою адміністрацією в рамках так званих президентських повноважень на екстрене постачання зброї зі складів США.

З моменту вступу Трампа на посаду про жоден новий пакет допомоги оголошено не було, однак, поставки, санкціоновані Джо Байденом, продовжували надходити.

Наслідки зупинення військової допомоги США відчуються не відразу

Інформацію про призупинення постачання військової допомоги Україні підтвердив представник Білого дому в розмові з CNN.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми робимо паузу і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", - сказав він.

За його словами, щоб призупинення допомоги вплинуло на боєздатність українських сил, знадобиться кілька днів або навіть тижнів. Однак, коли запаси озброєння та техніки в Україні почнуть вичерпуватися, наслідки будуть серйозними — навіть якщо європейські партнери спробують частково компенсувати нестачу. Але Європа не може заповнити цей пробіл самостійно.

Сварка з Зеленським

Таке рішення прийняте на тлі суперечки Трампа та віцепрезидента США Венса із президентом Зеленським під час зустрічі в Білому домі 28 лютого.

Президент США хоче швидко укласти угоду для завершення війни, розпочатої країною-агресором РФ три роки тому. Проте, коли Зеленський на зустрічі в Овальному кабінеті минулого тижня наполягав на гарантіях безпеки, щоб запобігти порушенню угоди з боку Росії, Трамп роздратовано сказав йому повернутися, коли він буде готовий до миру.

Також Державний департамент США цього тижня припинив проєкти Агентства з міжнародного розвитку, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після російських ракетних атак.