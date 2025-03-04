Трамп приостановил всю военную помощь Украине после встречи с Зеленским: какие последствия

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, подвергшей сомнению поддержку ключевого союзника Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о решении Трампа

"США временно останавливают всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не определит, что украинские власти демонстрируют искреннюю готовность к миру", — сообщил чиновник Министерства обороны США, пожелавший остаться анонимным.

По словам чиновника, вся американская военная техника, еще не прибывшая в Украину, будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше. Трамп поручил министру обороны Питу Гегсету выполнить это распоряжение.

"Решение, принятое в понедельник, выходит за рамки простого прекращения финансирования, но ставит под угрозу помощь, которая уже оказывается или выполняется. Это касается поставок критически важных боеприпасов, сотен управляемых систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств. .

Когда Трамп пришел к власти, в бюджете оставалось 3,85 миллиарда долларов финансирования, предусмотренного предыдущей администрацией в рамках так называемых президентских полномочий на экстренные поставки оружия со складов США.

С момента вступления Трампа в должность ни об одном новом пакете помощи объявлено не было, однако, поставки, санкционированные Джо Байденом, продолжали поступать.

Последствия остановки военной помощи США ощутятся не сразу

Информацию о приостановлении поставок военной помощи Украине подтвердил представитель Белого дома в разговоре с CNN.

"Президент четко дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были отданы этой цели. Мы делаем паузу и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", — сказал он.

По его словам, чтобы приостановка помощи повлияла на боеспособность украинских сил, понадобится несколько дней или даже недель. Однако когда запасы вооружения и техники в Украине начнут иссякать, последствия будут серьезными — даже если европейские партнеры попытаются частично компенсировать недостаток. Но Европа не может восполнить этот пробел самостоятельно.

Ссора с Зеленским

Такое решение принято на фоне спора Трампа и вице-президента США Венса с президентом Зеленским во время встречи в Белом доме 28 февраля.

Президент США хочет быстро заключить соглашение для завершения войны, начатой страной-агрессором РФ три года назад. Однако, когда Зеленский на встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе настаивал на гарантиях безопасности, чтобы предотвратить нарушение соглашения со стороны России, Трамп раздраженно сказал ему вернуться, когда он будет готов к миру.

Также Государственный департамент США на этой неделе прекратил проекты Агентства по международному развитию, которое инвестировало сотни миллионов долларов, чтобы помочь возобновить энергосеть Украины после российских ракетных атак.