Шмигаль прокоментував інформацію про припинення військової підтримки США

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю зі Сполученими Штатами.

Про це він заявив на пресконференції, пише "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр зауважив, що Україна дякує США за дуже вагому військову підтримку, яка врятувала десятки тисяч життів та допомогла країни вистояти проти російського агресора.

При цьому Шмигаль повідомив, що така підтримка наразі триває і в Києві сподіваються на її продовження і в майбутньому.

"Сьогодні ця підтримка є в Україні, вона продовжується", – наголосив прем'єр-міністр.

Він також прокоментував можливість припинення військової підтримки США, зауваживши, що Україна " абсолютно спокійно всіма наявними і доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу" з США, з Конгресом та адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні.

"Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів, як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись", – підсумував прем'єр України.

Крім цього, Шмигаль наголосив, що Україна працює над тим, щоб американська підтримка продовжувалася аж до повного досягнення мирної угоди.

"Але я наголошу угоди на умовах України, як країни-жертви", - додав прем'єр.

Водночас Шмигаль допускає ризик щодо поставок ракет для Patriot, але впевнений, що Україна, США та інші партнери зроблять так, "щоб цей ризик не втілювався".

"Системи ППО. Всі партнери надають як самі системи, так і ракети та боєприпаси до них. Ми маємо відповідні залишки на складах від різних партнерів. Внесок США є суттєвим, в першу чергу це стосується систем Patriot. Patriot - поки єдина система, спроможна боротися з російською балістикою. Ризик, про який ви запитували, міститься в цій площині забезпечення Patriot: як ремонтами і обслуговуванням, так і боєприпасами до Patriot, щоб захищати Україну від балістики", - сказав він.

Зауважимо, іноземні ЗМІ раніше повідомили, що Трамп наказав припинити поставки всієї військової допомоги Україні. За словами високопосадовця з Міністерства оборони, США припинять всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність до миру.