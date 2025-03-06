Делегації України та США проведуть зустріч в Саудівській Аравії: Зеленський очікує змістовного діалогу

Зустріч делегацій США та України, до складу яких увійдуть голова Офісу президента України Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо, посланець президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц, запланована на наступний тиждень у Саудівській Аравії.

Про це повідомила кореспондентка Fox News Джеки Гайнріх.

"У вівторок Рубіо, Віткофф і Волтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема Єрмаком", - написала Гайнріх.

В свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування співпраці з США та анонсував переговори наступного тижня.

Зеленський повідомив, що команди України та США відновили співпрацю та висловив сподівання на змістовну зустріч наступного тижня.

Оновлено: Віткофф підтвердив журналістам, що планує відвідати Саудівську Аравію для обговорення з українською делегацією припинення вогню з РФ та умов для більш тривалої угоди.

Він зазначив, що наразі ведуться переговори щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або, можливо, в Джидді. Віткофф уточнив, що метою є створення рамок для мирної угоди та початкового припинення вогню.

Про відносини України та США

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

Додамо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Київ твердо налаштований зберегти й розвивати партнерство зі Сполученими Штатами. За його словами, підтримка з боку США триває, і Україна розраховує на її подальше продовження.

Також він додав, що Україна готова підписати анонсовану угоду зі США про видобуток корисних копалин, але потребує гарантій безпеки з американского боку.

Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.