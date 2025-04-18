Прекращение огня: у Зеленского рассказали о результатах переговоров с США в Париже

Украинская делегация 17 апреля провела двусторонние переговоры с США и встречу с участницами "коалиции желающих", на которых обсуждались общие шаги по достижению устойчивого мира в Украине.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В Париже состоялись встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц коалиции желающих

В состав делегации вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Первая украинская сторона встретилась с американской делегацией в составе государственного секретаря Марко Рубио и спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Кита Келлога.

Как рассказали в Офисе президента, чиновники Украины отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, а также стремлении завершить войну как можно быстрее.

Украинская сторона подчеркнула, что необходимо полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде.

Стороны провели "конструктивную и положительную дискуссию" относительно дальнейшего процесса достижения "всеохватного, справедливого и устойчивого мира" и договорились поддерживать связь.

Позже обе делегации встретились с представителями стран-участниц "коалиции желающих": Франции, Великобритании и Германии.

В Офисе президента отметили, что участники встречи обменялись мнениями, как добиться полного и безусловного прекращения огня.

Отдельно украинская сторона отметила важность возвращения принудительно вывезенных в Россию украинских детей, освобождения военнопленных и гражданских заложников.

Стороны также обсудили следующие шаги и договорились о дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной началась не по его вине, возложив вину за конфликт на своего предшественника Джо Байдена. Он также подверг критике Байдена и Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, допустили развертывание полномасштабной войны.