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Reuters опублікувало повні тексти мирної угоди США та контрпропозиції України і Європи
25 квітня агентство Reuters опублікувало повний текст мирної ініціативи щодо припинення російсько-української війни, яку 17 квітня в Парижі представив європейським чиновникам спеціальний посланець президента США Стів Віткофф. Також було опубліковано інший текст мирної угоди щодо припинення війни, який був наданий американській стороні 23 квітня українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.
Пропозиції США
Угода, яку представив Віткофф у Парижі, виглядає наступним чином (переклад тексту, який агентство опублікувало без змін):
Припинення вогню
- Повне припинення вогню;
- Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічної реалізації.
Гарантія безпеки України
- Україна отримує надійні гарантії безпеки;
- Державами-гарантами виступатимуть спеціальні групи європейських держав плюс неєвропейські держави за бажанням;
- Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
- Україна може прагнути членства в ЄС.
Територія
- США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;
- США де-факто визнають контроль Росії над Луганською областю;
- США де-факто визнають контроль Росії над частиною Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
- Україна повертає під контроль територію в Харківській області;
- Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією та адміністрування станції з боку США з розподілом електроенергії між обома сторонами, а також над Каховською дамбою;
- Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
Економіка
- США та Україна займуться реалізацією угоди про економічне співробітництво/корисні копалини;
- Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово;
- Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок цього конфлікту з 2014 року, будуть зняті;
- Американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості.
Контрпропозиції України і Європи
Що стосується угоди, яка була надана у відповідь американській стороні в середу українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні, то вона виглядає наступним чином:
Припинення вогню:
- Зобов’язатись до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
- Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди;
- Моніторинг за припиненням вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн;
- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.
Гарантії безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, подібна до Статті 5), тоді як серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО;
- Жодних обмежень для ЗСУ;
- Державами-гарантами виступатимуть спеціальні групи європейських країн і неєвропейських за бажанням. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України;
- Україна прагне вступу до ЄС.
Територія:
- Територіальні питання будуть обговорюватися і вирішуватися після повного і безумовного припинення вогню;
- Територіальні переговори починаються з основи лінії контролю;
- Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також Каховською дамбою;
- Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
Економіка:
- США та Україна виконують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин;
- Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, в тому числі через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
- Санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть поступово послаблюватися після досягнення стійкого миру та відновлюватись у разі порушення мирної угоди (snapback).
Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня.
Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.