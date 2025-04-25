Reuters опублікувало повні тексти мирної угоди США та контрпропозиції України і Європи

25 квітня агентство Reuters опублікувало повний текст мирної ініціативи щодо припинення російсько-української війни, яку 17 квітня в Парижі представив європейським чиновникам спеціальний посланець президента США Стів Віткофф. Також було опубліковано інший текст мирної угоди щодо припинення війни, який був наданий американській стороні 23 квітня українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

Угода, яку представив Віткофф у Парижі, виглядає наступним чином (переклад тексту, який агентство опублікувало без змін):

Припинення вогню

Гарантія безпеки України

Україна може прагнути членства в ЄС.

Україна не буде прагнути вступити до НАТО;

Територія

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією та адміністрування станції з боку США з розподілом електроенергії між обома сторонами, а також над Каховською дамбою;

Україна повертає під контроль територію в Харківській області;

США де-факто визнають контроль Росії над частиною Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

Економіка

Американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості.

Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок цього конфлікту з 2014 року, будуть зняті;

Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово;

﻿﻿США та Україна займуться реалізацією угоди про економічне співробітництво/корисні копалини;

Що стосується угоди, яка була надана у відповідь американській стороні в середу українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні, то вона виглядає наступним чином:

Припинення вогню:

Зобов’язатись до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі;

Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди;

Моніторинг за припиненням вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн;