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Соглашение о полезных ископаемых: Шмыгаль объяснил значение подписанного меморандума между Украиной и США

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал подписание Украиной и США меморандума о намерении финализировать соглашение об экономическом партнерстве, которое должно быть ратифицировано согласно украинскому законодательству.

Об этом глава правительства рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, пишет "Укринформ".

Как уточнил Шмигаль, меморандум уже обнародован на сайте правительства. Также обнародована вся информация по этому соглашению.

"Это действительно меморандум о намерениях. Соглашение, которое будет межправительственное, создано в соответствии с законодательством, несомненно, будет представлено для ратификации в соответствии с требованиями нашего законодательства", — подчеркнул премьер-министр

Он также рассказал, что меморандум закрепляет, что США признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

"США и Украина намерены учредить инвестиционный фонд реконструкции в рамках экономического партнерства между двумя народами. Учитывая, что Соединенные Штаты принимают и уважают намерение Украины избегать конфликтов при разработке соглашения с обязательствами Украины по присоединению к ЕС или соглашений с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами. Все это есть в этом меморандуме", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент утвердит соглашение только в случае, если там не будет начисленных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными, а депутаты получат все ответы по предоставлению надежных гарантий безопасности нашему государству.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что стороны подпишут меморандум 17 апреля в онлайн-режиме. В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что страны заключат соглашение по недрам 24 апреля.

Автор:
Светлана Манько