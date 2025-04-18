Опубликован полный текст меморандума из США о соглашении о недрах

Минэкономики опубликовало полный текст подписанного меморандума из США, свидетельствующий о намерении финализировать соглашение об экономическом партнерстве, в частности о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых. Соглашение в свою очередь будет предусматривать создание Инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в тексте меморандума, ожидается, что будущее соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации украинской инфраструктуры и налаживанию взаимовыгодного партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Меморандум предусматривает, что реализация будущего соглашения не будет противоречить евроинтеграционному курсу Украины и его международным обязательствам перед финансовыми учреждениями и кредиторами. США выразили уважение стремления Украины избегать любых конфликтов между новым соглашением и обязательствами в рамках вступления в ЕС.

Стороны также подтвердили признание важного вклада Украины в обеспечение глобальной безопасности, в частности, путем добровольного отказа от третьего по объемам ядерного арсенала в мире.

Подписание документа состоялось в рамках переговорного процесса, начатого распоряжением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2025 г. № 333-р, которым определена украинская делегация для переговоров с правительством США по реализации совместных проектов.

Перевод текста меморандума приводится ниже:

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРАНИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМ

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Учитывая, что американский народ желает вместе с украинским народом инвестировать в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают крепкого мира в Украине и крепкого партнерства между их народами и правительствами;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире;

Поскольку Соединенные Штаты Америки и Украина намерены учредить инвестиционный фонд реконструкции в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели достаточно конструктивные технические переговоры в Вашингтоне, округ Колумбия, 11-12 апреля 2025 года, чтобы завершить переговоры по Соглашению о создании инвестиционного фонда реконструкции;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки уважают намерение Украины избегать конфликтов при разработке соглашения с обязательствами Украины относительно присоединения к Европейскому Союзу или соглашений с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами; да

Учитывая, что, без предубеждений в отношении каких-либо политических или правовых процедур, необходимых для завершения договоренностей, украинский премьер-министр Шмигаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высокопоставленных условиях восстановления. Ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию; да

Следовательно, В результате этого , как подтверждено подписями, изложенными ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают этот Меморандум о намерениях, чтобы оперативно работать над завершением подготовки необходимых документов с целью окончательного заключения соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создания инвестиционного фонда.

Напомним, несколько дней назад Украина и Соединенные Штаты достигли "существенного прогресса" в подготовке соглашения об экономическом партнерстве, предусматривающего также создание специального фонда для инвестиций в восстановление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что стороны подпишут меморандум 17 апреля в онлайн-режиме. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что страны заключат соглашение по недрам 24 апреля.