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Свириденко рассказала о "существенном прогрессе" в переговорах с США по ископаемым
Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в подготовке соглашения об экономическом партнерстве, которое предусматривает создание специального фонда для инвестиций в восстановление Украины.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, технические команды обеих стран провели основательную работу над документом, в частности, над его юридическими аспектами.
"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением — есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах" - отметила Свириденко.
Достигнутый прогресс в ближайшее время будет закреплен в меморандуме о намерениях, который станет основой для дальнейшей формализации соглашения. Ожидается, что документ будет готов к подписанию в ближайшее время.
Свириденко подчеркнула, что уровень будущего соглашения должен быть высоким и учитывать интересы обеих сторон. Документ также подлежит ратификации в Верховной Раде Украины.
Ожидается, что соглашение создаст новые возможности привлечения инвестиций, будет способствовать развитию экономики Украины и станет важным элементом сотрудничества с США в контексте послевоенного восстановления. В то же время, она также откроет перспективы для экономического роста обеих стран.
Напомним, представители Украины и США провели 11 апреля "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получение доступа к минеральным ресурсам Украины.