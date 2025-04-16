Свириденко рассказала о "существенном прогрессе" в переговорах с США по ископаемым

Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в подготовке соглашения об экономическом партнерстве, которое предусматривает создание специального фонда для инвестиций в восстановление Украины.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, технические команды обеих стран провели основательную работу над документом, в частности, над его юридическими аспектами.

"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением — есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах" - отметила Свириденко.

Достигнутый прогресс в ближайшее время будет закреплен в меморандуме о намерениях, который станет основой для дальнейшей формализации соглашения. Ожидается, что документ будет готов к подписанию в ближайшее время.

Свириденко подчеркнула, что уровень будущего соглашения должен быть высоким и учитывать интересы обеих сторон. Документ также подлежит ратификации в Верховной Раде Украины.

Ожидается, что соглашение создаст новые возможности привлечения инвестиций, будет способствовать развитию экономики Украины и станет важным элементом сотрудничества с США в контексте послевоенного восстановления. В то же время, она также откроет перспективы для экономического роста обеих стран.

Напомним, представители Украины и США провели 11 апреля "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получение доступа к минеральным ресурсам Украины.