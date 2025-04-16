Свириденко розповіла про "суттєвий прогрес" у перемовинах з США щодо копалин

Україна та Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в підготовці угоди про економічне партнерство, яка передбачає також створення спеціального фонду для інвестицій у відбудову України.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, технічні команди обох країн провели ґрунтовну роботу над документом, зокрема над його юридичними аспектами.

"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", — зазначила Свириденко.

Досягнутий прогрес буде найближчим часом закріплений у меморандумі про наміри, який стане основою для подальшої формалізації угоди. Очікується, що документ буде готовий до підписання найближчим часом.

Свириденко наголосила, що рівень майбутньої угоди має бути високим і враховувати інтереси обох сторін. Документ також підлягатиме ратифікації у Верховній Раді.

Очікується, що угода створить нові можливості для залучення інвестицій, сприятиме розвитку економіки України та стане важливим елементом співпраці зі США в контексті післявоєнного відновлення. Водночас вона також відкриє перспективи для економічного зростання обох країн.

Нагадаємо, представники України та США провели 11 квітня "напружені" переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.