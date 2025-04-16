Угода про корисні копалини зі США: Зеленський розповів про результати перемовин

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня триватимуть перемовини між Україною та США щодо угоди про корисні копалини.

Про це він заявив на пресконференції.

За словами президента, переговори у Вашингтоні минулого тижня між українською та американською стороною пройшли успішно.

"Перемовини пройшли, і вони були позитивними. Це була зустріч технічної команди. Зустрічі на цьому рівні в різному форматі будуть проходити весь цей тиждень. Поки що обидві сторони закінчили зустрічі позитивно. Я вважаю, що це гарний результат", - сказав Зеленський.

Він додав, що після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть свої напрацювання.

Україна та США провели "напружені" переговори про копалини

Представники України та США провели 11 квітня "напружені" переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.

Як писав Reuters, переговори відзначалися "антагоністичним" тоном, а шанси на прорив були мінімальними через розширену та "максималістичну" пропозицію з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Останній проєкт угоди передбачає надання Сполученим Штатам привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин. Крім того, Україна має передавати всі доходи від експлуатації своїх природних ресурсів — як державними, так і приватними компаніями — до спільного інвестиційного фонду.

Однією з найбільш суперечливих умов угоди є вимога, аби Міжнародна фінансова корпорація розвитку США отримала контроль над газопроводом, яким російський "Газпром" транспортує газ через Україну до країн ЄС.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.