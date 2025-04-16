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Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о результатах переговоров

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будут продолжаться переговоры между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых .

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам президента, переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе между украинской и американской стороной прошли успешно.

"Переговоры прошли, и они были положительными. Это была встреча технической команды. Встречи на этом уровне в разном формате будут проходить всю эту неделю. Пока обе стороны закончили встречи положительно. Я считаю, что это хороший результат", — сказал Зеленский.

Он добавил, что после всех этих консультаций, когда команды будут готовы, они покажут свои наработки.

Украина и США провели "напряженные" переговоры о ископаемых

Представители Украины и США провели 11 апреля "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по   получение доступа к минеральным ресурсам Украины.

Как писал   Reuters, переговоры отличались "антагонистическим" тоном, а шансы на прорыв были минимальными из-за расширенного и "максималистического" предложения со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Последний проект соглашения предусматривает предоставление Соединенным Штатам привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых. Кроме того, Украина должна передавать все доходы от эксплуатации своих природных ресурсов как государственными, так и частными компаниями в общий инвестиционный фонд.

Одно из самых противоречивых условий соглашения — требование, чтобы Международная финансовая корпорация развития США получила контроль над газопроводом, которым российский "Газпром" транспортирует газ через Украину в страны ЕС.

Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника по переговорам по этому соглашению.

Автор:
Светлана Манько