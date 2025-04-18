Опубліковано повний текст меморандуму зі США щодо угоди про надра

Мінекономіки опублікувало повний текст підписаного меморандуму зі США, який засвідчує намір фіналізувати угоду про економічне партнерство, зокрема щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин. Угода, своєю чергою, передбачатиме створення Інвестиційного фонду для відбудови України.

Про це 18 квітня повідомила пресслужба Мінекономіки.

Як зазначено в тексті меморандуму, очікується, що майбутня угода відкриє шлях до масштабних інвестицій, модернізації української інфраструктури та налагодження взаємовигідного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

Меморандум передбачає, що реалізація майбутньої угоди не суперечитиме євроінтеграційному курсу України та її міжнародним зобов’язанням перед фінансовими установами і кредиторами. США висловили повагу до прагнення України уникати будь-яких конфліктів між новою угодою та зобов’язаннями в рамках вступу до ЄС.

Сторони також підтвердили визнання важливого внеску України в забезпечення глобальної безпеки, зокрема шляхом добровільної відмови від третього за обсягами ядерного арсеналу у світі.

Підписання документа відбулося в межах переговорного процесу, започаткованого розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 квітня 2025 року № 333-р, яким визначено українську делегацію для перемовин з урядом США щодо реалізації спільних проєктів.

Переклад тексту меморандуму наводимо нижче:

МЕМОРАНДУМ ПРО НАМІРИ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ОФІЦІЙНОЇ УГОДИ ПРО ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РЕКОНСТРУКЦІЇ

БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року;

БЕРУЧИ до уваги, що американський народ бажає разом з українським народом інвестувати у вільну, суверенну та безпечну Україну;

БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна бажають міцного миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами;

БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі;

ОСКІЛЬКИ Сполучені Штати Америки та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами;

БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна провели достатньо конструктивні технічні переговори у Вашингтоні, округ Колумбія, 11-12 квітня 2025 року, щоб завершити переговори щодо Угоди про створення інвестиційного фонду реконструкції;

БЕРУЧИ до УВАГИ, що Сполучені Штати Америки поважають намір України уникати конфліктів при розробці угоди із зобов’язаннями України щодо приєднання до Європейського Союзу або угод з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами; та

БЕРУЧИ до уваги, що, без упереджень стосовно будь-яких політичних чи правових процедур, необхідних для завершення домовленостей, український прем’єр-міністр Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання; та

ОТЖЕ, ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, як засвідчено підписами, викладеними нижче, Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України укладають цей Меморандум про наміри, щоб оперативно працювати над завершенням підготовки необхідних документів з метою остаточного укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови.

Нагадаємо, кілька днів тому Україна та Сполучені Штати досягли "суттєвого прогресу" в підготовці угоди про економічне партнерство, яка передбачає також створення спеціального фонду для інвестицій у відбудову України.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що сторони підпишуть меморандум 17 квітня у онлайн-режимі. У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що країни укладуть угоду щодо надр 24 квітня.