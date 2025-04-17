Трамп оголосив дату підписання угоди про корисні копалини між Україною та США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що угоду між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин підпишуть наступного четверга, 24 квітня.

Цю інформацію він озвучив під час брифінгу з журналістами в Білому домі інформує The Guardian.

Трамп повідомив, що угода про корисні копалини між Україною та США, ймовірно, буде підписана наступного четверга. Він висловив впевненість, що сторони виконуватимуть умови угоди, хоча зауважив, що ще потрібно побачити, як це буде реалізовано.

Угода між Україною та США щодо корисних копалин

Нагадаємо, представники України та США провели 11 квітня переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.

Переговори проходили в напруженій атмосфері, а шанси на досягнення прориву були мізерними через розширену та "максималістичну" пропозицію від адміністрації президента Дональда Трампа.

За останнім проектом угоди, США отримують привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин, а Україна зобов'язується передавати всі доходи від використання своїх природних ресурсів — як державними, так і приватними компаніями — до спільного інвестиційного фонду.

Однією з найбільш спірних умов є вимога, щоб Міжнародна фінансова корпорація розвитку США отримала контроль над газопроводом, через який російський "Газпром" транспортує газ до ЄС через територію України.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди прокорисні копалиниміж Україною та США.